Опрос: Россияне потратят на летний отдых за рубежом более 200 тысяч рублей

Россияне потратят на летний отдых за рубежом более 200 тысяч рублей, об этом заявили 28% опрошенных, следует из данных исследования «Ренессанс Страхования».

Еще 24% признались, что уже потратили или потратят 300–400 тысяч рублей, 6% заложили на отпуск 400–500 тысяч рублей, а 2% — свыше 500 тысяч рублей. Отмечается, что расходы учитывались на семью, а не на одного человека.

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Самыми массовыми направлениями для отдыха в этом сезоне стали Турция (31%), Египет (22%) и Таиланд (20%).

Из-за высоких цен турецкие отельеры уступают своих туристов, которые отправляются в боле дешевые поездки в Грецию, Египет и ОАЭ. Об этом сообщает издание «Турпром». Отмечается, что в этом году цены на отдых в Турции действительно значительно выросли, и даже скидки уже не привлекают отдыхающих не только турецких, но и иностранных.

Например, отдых в одном из пятизвездочных отелей Измира на восемь дней будет стоить для граждан Турции примерно 183 тыс. рублей. При этом стоимость поездки в Грецию в подобную гостиницу составит около 130 тыс. рублей, а в Дубай – 97 тыс. рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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