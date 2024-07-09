Опрос: Россияне потратят на летний отдых за рубежом более 200 тысяч рублей

Россияне потратят на летний отдых за рубежом более 200 тысяч рублей, об этом заявили 28% опрошенных, следует из данных исследования «Ренессанс Страхования».

Еще 24% признались, что уже потратили или потратят 300–400 тысяч рублей, 6% заложили на отпуск 400–500 тысяч рублей, а 2% — свыше 500 тысяч рублей. Отмечается, что расходы учитывались на семью, а не на одного человека.