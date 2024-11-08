Опрос: Россияне планируют посетить на новогодних каникулах Санкт-Петербург и Ленобласть
Около 40% россиян намерены провести новогодние каникулы в путешествии по России, 28% планируют отдохнуть дома или на даче, а 6% отправятся за рубеж, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса бронирования отелей «Отелло».
По данным опроса, самыми популярными направлениями новогодних путешествий по России стали Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и Подмосковье. Помимо прочего в топ-5 вошли Казань, Краснодарский край и Байкал.
Как сообщает издание, россияне также достаточно часто выбирали для путешествий Карелию, Алтай и Великий Устюг. Менее 1% респондентов отдали предпочтение Мурманску и Сахалину.
При этом 46% опрошенный намерены уехать на неделю, 29% предпочтут короткую поездку на несколько дней, а 20% отводят на путешествие все праздничные дни.
Ранее PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова сообщила «Радиоточке НСН», что большая часть россиян готовы потратить на новогоднее путешествие не больше 100 тысяч рублей на человека. Еще 30% потратят на поездку 30-50 тысяч рублей на человека. Только 8% готовы потратить больше 150 тысяч рублей на человека.
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