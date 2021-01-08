Опрос: Россияне назвали поезд самым безопасным транспортом для путешествий

Сервис Туту.ру выяснил, что 8% россиян боятся путешествовать любым видом транспорта, сообщает RT.

Самым безопасным транспортом для путешествий, по мнению 47% россиян, является поезд. Второе место досталось самолётам - авиаперелёты предпочитают 35% опрошенных.

Также граждане России путешествуют на личном автотранспорте (6%) и автобусах (2%). По одному проценту респондентов высказались в пользу водного транспорта и такси.

Всего в опросе приняли участие 1200 человек.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что, несмотря на пандемию и ограничения в поездках, туризм не просто выжил, а даже показал весьма положительные результаты.

