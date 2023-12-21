Опрос: Большинство россиян мечтают отметить Новый год на горнолыжном курорте
Большинство россиян (17%) мечтают отметить Новый год на горнолыжном курорте, показало исследование сервиса путешествий «Туту», передает «Лента.ру».
Еще 16% опрошенных признались, что предпочли бы отправиться на теплое море, а 13% выбрали катание на упряжках с хаски на фоне зимних пейзажей и кормление оленей в регионах России.
Ранее в Москве на вручении премии «Горы России» назвали лучшие горнолыжные курорты страны. Всероссийское голосование проходило с 1 августа по 15 октября 2023 года. Победителем стал горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии.
Всесезонный курорт «Свияжские холмы» россияне назвали лучшим для семейного отдыха. Также проголосовавшие отметили курорты «Шерегеш» в Кемеровской области и «Большой Вудъявр» в Мурманской, передает «Радиоточка НСН».
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