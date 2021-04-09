Онищенко призвал россиян забыть о поездках в Турцию

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и отдыхать в России, передает РИА Новости.

В Турции в четверг был достигнут новый рекорд по числу заболевших коронавирусом, за сутки выявили почти 56 тысяч новых случаев болезни.

Привиться и не ехать. Онищенко призвал отказаться от летнего отдыха за границей

«Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать. В Турцию ехать не надо», - сказал Онищенко журналистам.

Он пояснил, что система здравоохранения Турции не справляется и со своими больными, а потому призвал Ростуризм повысить качество отдыха внутри страны.

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что в Турции заболеваемость коронавирусом выросла в 3,5 раза буквально за несколько недель. Попова добавила, что больше всего мутировавших штаммов COVID-19, в том числе британский и южноафриканский, завезли в Россию именно из Турции.

В связи с ростом распространения инфекции в большинстве турецких провинций был введен комендантский час по выходным дням - с 9 вечера пятницы до 5 утра понедельника.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусОтдыхТурцияГеннадий Онищенко
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