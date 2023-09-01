OneTwoTrip: большинство россиян с детьми провели лето в Москве и Стамбуле
Большая часть россиян (83,1%), отдыхающих с детьми, летом останавливались в отелях внутри страны, причем за год этот показатель почти не изменился, следует из исследования OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Отмечается, что чаще всего путешественники останавливались в апартаментах или гостевых домах без звезд - на такое размещение пришлось 36,0% от всех заказов. Также семьи нередко выбирали трехзвездочные (28,5%) и четырехзвездочные (25,0%) гостиницы Отели же с пятью и двумя звездами бронировали лишь 6,3% и 4,2% отдыхающих.
Уточняется, что 69,8% путешествующих семей останавливались в одном отеле обычно на один-три дня, 26,2% путешественников бронировали номера на четыре-семь дней.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что город-курорт с мая по конец августа посетили 3,7 миллиона туристов, с начала года - более 5,38 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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