Нудистов в Сочи будут штрафовать

Туристов, которые решат отдохнуть в голом виде на сочинских пляжах, будут штрафовать за мелкое хулиганство. Об этом сообщает АТОР.

Виновников будут наказывать в соответствии со статьей 20.1 КОАП. Штрафные санкции составляют от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в «Автодоре» обещают сократить дорогу от Москвы до Сочи до 15 часов. Это станет возможно после строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Краснодара с Ростовом путь от Москвы до Сочи.

