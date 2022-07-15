Нудистов в Сочи будут штрафовать
Туристов, которые решат отдохнуть в голом виде на сочинских пляжах, будут штрафовать за мелкое хулиганство. Об этом сообщает АТОР.
Виновников будут наказывать в соответствии со статьей 20.1 КОАП. Штрафные санкции составляют от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Ранее сообщалось, что в «Автодоре» обещают сократить дорогу от Москвы до Сочи до 15 часов. Это станет возможно после строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Краснодара с Ростовом путь от Москвы до Сочи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 457 / сут.
Умерли
382 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 929 / сут.
- Умер 29-летний экс-игрок «Спартака» Козлов
- МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева
- Нудистов в Сочи будут штрафовать
- Телеграм: Литву подвинули, ЕС отключили, гражданство упростили
- Регионам предложили выплачивать премии за борьбу с борщевиком
- Минобороны РФ объяснило удар «Калибрами» по дому офицеров в Виннице
- СМИ: Евросоюз внесет поправки в санкции против России
- Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского бойца
- Суд в Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против «Аэрофлота»
- В Совфеде назвали Канаду одной из самых русофобских стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru