В «Автодоре» обещают сократить дорогу от Москвы до Сочи до 15 часов
После строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Краснодара с Ростовом путь от Москвы до Сочи будет занимать 15 часов, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки», - сказал Петушенко РИА Новости.
При этом он отметил, что сроки строительства трассы Джубга-Сочи еще не определены, а обходы Краснодара и Ростова завершат строить через год.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ) Илья Уманский заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» что из-за отмены авиарейсов в южные регионы страны россияне стали чаще путешествовать на собственных автомобилях.
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