Новый всесезонный горный курорт построят в Сочи

По словам Чернышенко, последний раз строительство такого масштаба велось еще до Олимпиады. Он также отметил, что на курорте будут возведены современные гостиницы разного уровня, апарт-отели и бальнеологический пансионат-клиника.

Зампред правительства заявил, что емкость гостиниц составит более трех тысяч номеров, которые единовременно будут вмещать около восьми тысяч человек. Чернышенко добавил, что в «Долине Васта» будет создано две с половиной тысячи новых рабочих мест.