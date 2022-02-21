Новый всесезонный горный курорт построят в Сочи

В 2029 году в Сочи появится новый круглогодичный горный курорт. Об этом рассказал зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Комплекс «Долина Васта» планируют построить в горном кластере Сочи, который сможет принимать до полутора миллионов туристов в год. Его общая территория составит почти четыре тысячи гектаров.

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По словам Чернышенко, последний раз строительство такого масштаба велось еще до Олимпиады. Он также отметил, что на курорте будут возведены современные гостиницы разного уровня, апарт-отели и бальнеологический пансионат-клиника.

Зампред правительства заявил, что емкость гостиниц составит более трех тысяч номеров, которые единовременно будут вмещать около восьми тысяч человек. Чернышенко добавил, что в «Долине Васта» будет создано две с половиной тысячи новых рабочих мест.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛыжиТуризмРоссияКурортыСочи
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