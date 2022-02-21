Новый всесезонный горный курорт построят в Сочи
В 2029 году в Сочи появится новый круглогодичный горный курорт. Об этом рассказал зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Комплекс «Долина Васта» планируют построить в горном кластере Сочи, который сможет принимать до полутора миллионов туристов в год. Его общая территория составит почти четыре тысячи гектаров.
По словам Чернышенко, последний раз строительство такого масштаба велось еще до Олимпиады. Он также отметил, что на курорте будут возведены современные гостиницы разного уровня, апарт-отели и бальнеологический пансионат-клиника.
Зампред правительства заявил, что емкость гостиниц составит более трех тысяч номеров, которые единовременно будут вмещать около восьми тысяч человек. Чернышенко добавил, что в «Долине Васта» будет создано две с половиной тысячи новых рабочих мест.
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