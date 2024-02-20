Новое правило при вывозе детей за границу начнет действовать с 1 марта

Российских детей перестанут пускать через границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если там нет отметки о гражданстве России. Об этом заявили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Челябинской области.

По заграничному паспорту порядок не меняется, речь именно о выезде ребенка по свидетельству о рождении, передает РИА Новости.