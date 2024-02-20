Новое правило при вывозе детей за границу начнет действовать с 1 марта

Российских детей перестанут пускать через границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если там нет отметки о гражданстве России. Об этом заявили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Челябинской области.

По заграничному паспорту порядок не меняется, речь именно о выезде ребенка по свидетельству о рождении, передает РИА Новости.

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Новое правило начнет действовать с 1 марта текущего года, отмечает агентство.

Только при выезде из Челябинской области с начала года зафиксировано более 145 случаев, когда детей вывозили за рубеж по свидетельствам о рождении без отметки о российском гражданстве.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Гражданство РФВыезд За Границу

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