Новое правило при вывозе детей за границу начнет действовать с 1 марта
Российских детей перестанут пускать через границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если там нет отметки о гражданстве России. Об этом заявили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Челябинской области.
По заграничному паспорту порядок не меняется, речь именно о выезде ребенка по свидетельству о рождении, передает РИА Новости.
Новое правило начнет действовать с 1 марта текущего года, отмечает агентство.
Только при выезде из Челябинской области с начала года зафиксировано более 145 случаев, когда детей вывозили за рубеж по свидетельствам о рождении без отметки о российском гражданстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru