Минтранс может временно запретить встречи и проводы в аэропортах

В российских аэропортах могут ввести временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров. Такую возможность рассматривает Минтранс, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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Уточняется, что запрет на вход в аэропорты без авиабилета будет действовать точечно, и только в случае объявления наивысшего уровня опасности.

«В Минтрансе России ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры. Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами», - говорится в сообщении.

Этот инструмент будет носить краткосрочный характер для конкретного аэропорта, добавили в Минтрансе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансАэропорт

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