Минтранс может временно запретить встречи и проводы в аэропортах
16 февраля 202418:53
В российских аэропортах могут ввести временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров. Такую возможность рассматривает Минтранс, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Уточняется, что запрет на вход в аэропорты без авиабилета будет действовать точечно, и только в случае объявления наивысшего уровня опасности.
«В Минтрансе России ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры. Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами», - говорится в сообщении.
Этот инструмент будет носить краткосрочный характер для конкретного аэропорта, добавили в Минтрансе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru