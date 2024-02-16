Минтранс может временно запретить встречи и проводы в аэропортах

Уточняется, что запрет на вход в аэропорты без авиабилета будет действовать точечно, и только в случае объявления наивысшего уровня опасности.

«В Минтрансе России ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры. Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами», - говорится в сообщении.

Этот инструмент будет носить краткосрочный характер для конкретного аэропорта, добавили в Минтрансе.

