Норвегия вновь открыта для россиян

Норвегия открыла границы для россиян. Об этом рассказали в АТОР.

При этом отмечается, что российские вакцины не признаются в этой стране, поэтому гражданам, прибывающим в Норвегию, необходимо будет сдать дополнительный тест и пройти минимум трехдневный карантин. Все лица старше 16 лет должны будут заполнить анкету на сайте entrynorway.no.

При въезде в Норвегию совершеннолетним гражданам необходимо будет предъявить результаты ПЦР-теста, который должен быть проведен не позднее 24 часов до момента прибытия. В течение суток после пересечения границы понадобится сделать еще одно экспресс-тестирование.

По словам директора Совета по туризму Норвегии в России Ольги Филиппенко, вакцинировавшиеся, переболевшие COVID-19, а также непривитые граждане во время карантина смогут разместиться в специальных отелях, стоимость номера в которых составляет примерно 4,2 тысячи рублей за сутки. При этом во время выезда из отеля, необходимо будет сдать ПЦР-тестирование, и, если его результаты окажутся отрицательными, туристы смогут дальше передвигаться по стране.

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Несовершеннолетним гражданам, туристам из стран с зеленой и оранжевой маркировкой, людям, сделавшим признанные в Европе вакцины, а также тем, кто переболел коронавирусом в течение полугода, делать тесты и сидеть на карантине будет не нужно.

Посольство Норвегии в России уже начало снова выдавать визы гражданам. Попасть в эту страну можно будет только через воздушные границы. С 9 ноября 2021 года авиасообщение между обоими государствами восстановлено.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ГраницаВакцинацияКоронавирусНорвегияРоссия
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