Песков: У Путина пока не запланированы контакты с Мадьяром
Контакты российского лидера Владимира Путина и главы победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланированы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что в Москве надеются, «что они со временем состоятся».
Ранее Песков заявил, что Россия с уважением относится к выбору венгерского народа и рассчитывает на продолжение прагматичных контактов с республикой.
Также представитель Кремля отметил, что Москва не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков: У Путина пока не запланированы контакты с Мадьяром
- США приступили к морской блокаде Ирана в соответствии с указом Трампа
- Невозможно достать билеты: Мюзиклу по песням «Наутилуса» пророчат гастроли
- Сборной Украины по водному поло присудили поражение за отказ играть с россиянами
- Число подтопленных в Дагестане жилых домов превысило 9,8 тысячи
- Безопасность или Telegram? Зачем регионы потратят 300 млн рублей на VPN
- Мадьяр заявил, что Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией
- Режиссер сериала «Радар» признался, что вдохновлялся «Очень странными делами»
- Артем Чекалин получил семь лет колонии по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ
- Российских пловцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном