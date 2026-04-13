Песков: У Путина пока не запланированы контакты с Мадьяром

Контакты российского лидера Владимира Путина и главы победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланированы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мадьяр заявил, что Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией

Он также отметил, что в Москве надеются, «что они со временем состоятся».

Ранее Песков заявил, что Россия с уважением относится к выбору венгерского народа и рассчитывает на продолжение прагматичных контактов с республикой.

Также представитель Кремля отметил, что Москва не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: стоп-кадр с видео
