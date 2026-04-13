Трамп: Иранские корабли в зоне блокады будут уничтожены
13 апреля 202617:50
Иранские корабли, которые приблизятся к зоне объявленной США морской блокады, будут «немедленно уничтожены». Как сообщает RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, ВМС США будут использовать те системы уничтожения, которую американцы «применяют против наркоторговцев на лодках в море».
«Это быстро и жестоко», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп обвинил Иран в невыполнении обещания открыть пролив, указав, что Тегеран занимается «мировым вымогательством», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
