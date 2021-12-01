Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Решение было принято оперштабом по борьбе с коронавирусом. Авиаперелеты возобновляются на взаимной основе.

В Бангладеш, Бразилию, Аргентину и Коста-Рику самолеты будут летать дважды в неделю, в Монголию планируются шесть рейсов в неделю из разных городов РФ.

