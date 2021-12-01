Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия возобновляет авиасообщение с 1 декабря с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Об этом сообщает РИА Новости.

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Решение было принято оперштабом по борьбе с коронавирусом. Авиаперелеты возобновляются на взаимной основе.

В Бангладеш, Бразилию, Аргентину и Коста-Рику самолеты будут летать дважды в неделю, в Монголию планируются шесть рейсов в неделю из разных городов РФ.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиасообщениеСамолеты
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