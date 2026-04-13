Мадьяр заявил о намерении улучшить отношения с соседями, включая Украину

Лидер побеждающей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что намерен стремиться к урегулированию отношений республики со всеми соседними странами.

Песков: Россия с уважением относится к выбору венгерского народа

По его словам, поддержка хороших отношений и решение спорных вопросов «относится и к Украине, также и к Словакии, и к Сербии».

«Я уверен, что есть открытые вопросы и с Австрией, даже если они не такие чувствительные, как, скажем, с Украиной или Словакией», - сказал политик.

Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт открыт к прагматичному сотрудничеству с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
