Мадьяр заявил о намерении улучшить отношения с соседями, включая Украину
13 апреля 202617:43
Лидер побеждающей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что намерен стремиться к урегулированию отношений республики со всеми соседними странами.
По его словам, поддержка хороших отношений и решение спорных вопросов «относится и к Украине, также и к Словакии, и к Сербии».
«Я уверен, что есть открытые вопросы и с Австрией, даже если они не такие чувствительные, как, скажем, с Украиной или Словакией», - сказал политик.
Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт открыт к прагматичному сотрудничеству с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Мюзиклам по рок-хитам предрекли гарантированный успех
- Песков: У Путина пока не запланированы контакты с Мадьяром
- США приступили к морской блокаде Ирана в соответствии с указом Трампа
- Невозможно достать билеты: Мюзиклу по песням «Наутилуса» пророчат гастроли
- Сборной Украины по водному поло присудили поражение за отказ играть с россиянами
- Число подтопленных в Дагестане жилых домов превысило 9,8 тысячи
- Безопасность или Telegram? Зачем регионы потратят 300 млн рублей на VPN
- Мадьяр заявил, что Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией
- Режиссер сериала «Радар» признался, что вдохновлялся «Очень странными делами»