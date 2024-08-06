«Не станут пилить сук»: В АТОР назвали all inclusive главным преимуществом Турции
Отмена режима «все включено» приведет к тому, что вместо Турции россияне будут выбирать Абхазию, Крым и Краснодарский край, сказал НСН вице-президент АТОР Александр Курносов.
Отказ от формата «все включено» (all inclusive) приведет к сокращению турпотока в Турцию, допустил в интервью НСН вице-президент АТОР Александр Курносов.
В Турции вновь заявили об отмене all inclusive, сообщает издание Hürriyet со ссылкой на эксперта в сфере туризма Зафера Алкая. По его словам, система когда-то стала прорывом для развития отрасли, при этом в последнее время представители рынка все чаще жалуются на нее. Однако Курносов предположил, что Турция вряд ли откажется от своего конкурентного преимущества.
«Считаю, что это слухи. All inclusive– уникальное конкурентное преимущество Турции, раскрученное, удобное, востребованное туристами. Вряд ли от него откажутся. Возможно отдельные отели из экономических соображений посчитают, что им выгоднее его отменить, но в этом случае у них упадет турпоток. Не думаю, что в Турции готовы пилить сук, на котором сидят. Все можно регулировать ценовыми факторами, это более эффективно. Весь бизнес там заточен на all inclusive, перестройка требует значительных усилий и времени», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, подобный формат также является излюбленным у россиян.
«Россияне едут туда за режимом «все включено». Если все же его отменят, наш турист выберет Абхазию, курорты Краснодарского края и Крыма. В сравнении только эти варианты находятся сегодня в одном ценовом сегменте. При этом в Абхазии, Краснодарском крае и Крыму соотношением цены и качества уступает Турции. В Египте ограниченный сезон, в данный момент там 40-50 градусов тепла, очень жарко. Вьетнам или Таиланд – дальняя перевозка и более высокая стоимость», - заключил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил «Радиоточке НСН», что турецкие отели в рамках пересмотра системы all inclusive могут отказаться от шведского стола, заменив его сет-меню.
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