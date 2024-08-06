«Не станут пилить сук»: В АТОР назвали all inclusive главным преимуществом Турции

В Турции вновь заявили об отмене all inclusive, сообщает издание Hürriyet со ссылкой на эксперта в сфере туризма Зафера Алкая. По его словам, система когда-то стала прорывом для развития отрасли, при этом в последнее время представители рынка все чаще жалуются на нее. Однако Курносов предположил, что Турция вряд ли откажется от своего конкурентного преимущества.

«Считаю, что это слухи. All inclusive– уникальное конкурентное преимущество Турции, раскрученное, удобное, востребованное туристами. Вряд ли от него откажутся. Возможно отдельные отели из экономических соображений посчитают, что им выгоднее его отменить, но в этом случае у них упадет турпоток. Не думаю, что в Турции готовы пилить сук, на котором сидят. Все можно регулировать ценовыми факторами, это более эффективно. Весь бизнес там заточен на all inclusive, перестройка требует значительных усилий и времени», - сказал он.