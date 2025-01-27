Мэр Москвы: Ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии туризма в городе, который вносит все больший вклад в развитие столицы. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.
Как отметил мэр, по прогнозным данным в 2024 году туристско-экскурсионное потребление превысило 1,5 трлн рублей, в бюджет Москвы поступило 210 млрд.
«Это значит, что ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает. А наша стратегия – полностью соответствует мировым туристическим трендам», – подчеркнул Собянин.
Одним из трендов стало быстрое принятие решений и потребление контента онлайн. Столичная экосистема Russpass является одним из главных инструментов продвижения туризма в РФ, ее онлайн-сервисы полностью закрывают потребности путешественника – от поиска идеи до покупки нужной услуги. Цифровой формат все активнее приходит в музеи и прочие объекты посещения. Как отметил Собянин, применение технологий виртуальной и дополненной реальности увеличивает число туристов почти на треть.
Другой мировой тренд – сочетание деловой и культурной программы в бизнес-поездках. Специализированные мероприятия все чаще проводят на необычных площадках, в том числе в старинных усадьбах и музеях. Столица обладает уникальными конкурентными преимуществами в этой нише, как ожидается, к 2030 году деловой туризм вырастет более чем вдвое, до 8 млн человек в год.
Кроме того, Москва создала масштабные событийные проекты для туристов, ищущих ярких и разнообразных впечатлений. Так, мероприятия «Лето в Москве» в 2024 году посетили 38 млн гостей, «Территория будущего. Москва 2030» – 12 млн.
Город также поддерживает тренд «путешествий через поколения». Люди старшего возраста все чаще путешествуют с внуками, у таких туристов популярен отдых на природе и в парках, в исторических и культурных достопримечательностях, круизы.
«Комплексное благоустройство... возрождение парков, создание новых рекреационных зон делает Москву идеальным выбором. В событийной части тоже не отстаем, прошлым летом фестиваль впечатлений "Усадьбы Москвы" собрал более 700 тыс. человек», – указал Собянин.
Туристов привлекает и создание новых точек притяжения. В столице уже реализовали ряд подобных проектов, среди которых новые музеи и аттракционы на ВДНХ, кинопарк «Москино».
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