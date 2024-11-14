В Индонезии отменены десятки рейсов из-за извержения вулкана
Отдыхающие на Бали в Индонезии не могут покинуть остров из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Многие авиакомпании отменили рейсы, сообщает портал travelradar.aero.
При этом, большинство из них не предоставили какую-либо компенсацию туристам, назвав извержение - неконтролируемым событием, что поставило многих пассажиров в затруднительное положение.
Власти островного государства обещают следить за ситуацией, и как только станет можно, полеты из аэропорта в Денпасаре вновь возобновятся.
В результате разгула стихии, которое началось 3 ноября, погибли 9 индонезийцев.
Ранее у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru