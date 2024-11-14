В Индонезии отменены десятки рейсов из-за извержения вулкана

При этом, большинство из них не предоставили какую-либо компенсацию туристам, назвав извержение - неконтролируемым событием, что поставило многих пассажиров в затруднительное положение.

Власти островного государства обещают следить за ситуацией, и как только станет можно, полеты из аэропорта в Денпасаре вновь возобновятся.

В результате разгула стихии, которое началось 3 ноября, погибли 9 индонезийцев.

Ранее у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

