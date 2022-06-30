МегаФон: В отпуск за границу отправилось рекордное за три года число туристов
Самым популярным туристическим направлением россиян в апреле-июне стала Белоруссия. Второе и третье место заняли Турция и Казахстан соответственно. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав статистику пользования роумингом.
Число россиян, побывавших за границей в этот период, стало рекордным за три последних года. Однако число отдыхающих за рубежом все еще вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 году. Тогда Белоруссия была на второй строчке после Турции, которая являлась безусловным лидером рейтинга, а замыкала тройку Финляндия.
Сегодня Белоруссия стала не только самым популярным у туристов направлением, но и лидером по продолжительности звонков — в среднем 26 минут на одного путешественника. С 1 апреля МегаФон обнулил плату за входящие звонки в роуминге в Белоруссии. Второе и третье место по продолжительности разговоров заняли ОАЭ (19 минут на человека) и Греция (16 минут).
Россияне летают и в дальние страны: некоторые экзотические направления по числу путешественников уже обогнали допандемийные времена. Так, Шри-Ланка показала рост относительно 2019 года на 39%, Мальдивы — на 27%, Сейшельские Острова — на 4%.
Российские туристы стали путешествовать дольше: средняя продолжительность заграничной поездки выросла с восьми дней в 2019 году до десяти в 2022. Из-за сложной логистики люди все чаще отказываются от коротких путешествий.
В поездках абоненты МегаФона стали гораздо активнее пользоваться мобильным интернетом: потребление трафика выросло на 60% по сравнению с 2019 годом. Туристы больше не готовы отказываться от привычных приложений и сервисов.
«Раньше многие абоненты уже в самолете отключали мобильные данные, опасаясь незапланированных трат, а сейчас пользуются услугой как в обычной сети. Для этого мы не только предлагаем максимально выгодные тарифы и пакеты услуг, но и используем технические решения, с которыми пользоваться связью в поездках удобно. Например, настроили синхронизацию приложений и облачных хранилищ в роуминге таким образом, чтобы технический трафик был минимальным — в результате он сократился с 14 до 4%. Кроме того, мы предоставляем первые 100 Кб трафика бесплатно — если пользователь случайно зашел в приложение и сразу его закрыл, списание не произойдет», — рассказал коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
Наибольший расход трафика в роуминге приходится на YouTube (8%). Далее следуют WhatsApp (6%), Telegram (5%) и VK (4%), Яндекс.Музыка и TikTok — по 2%. А самым популярным приложением для поиска маршрутов за границей у россиян стали Яндекс.Карты — на них приходится 60% всего трафика.
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