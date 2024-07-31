Названы самые популярные направления для отдыха осенью

По ее словам, в сентябре и октябре циклоны на Мальдивах уже пройдут. Ансталь отметила, что это направление особенно подходят для свадебного путешествия.

Кроме того, начиная с октября уже можно рассматривать Азию. Шри-Ланка, Таиланд и Вьетнам отлично подойдут, если отпуск запланирован на середину и вторую часть осени, указала Ансталь. Также в сентябре и октябре можно рассмотреть ОАЭ для путешествия, поскольку в эти месяцы там спадает аномальная жара.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал в пресс-центре НСН, что в этом году Таиланд посетит рекордное количество российских туристов – 1,7 млн человек, передает «Радиоточка НСН».

