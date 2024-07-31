Названы самые популярные направления для отдыха осенью
Популярными направлениями для осеннего отдыха являются Египет, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Мальдивы. Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, в сентябре и октябре циклоны на Мальдивах уже пройдут. Ансталь отметила, что это направление особенно подходят для свадебного путешествия.
Кроме того, начиная с октября уже можно рассматривать Азию. Шри-Ланка, Таиланд и Вьетнам отлично подойдут, если отпуск запланирован на середину и вторую часть осени, указала Ансталь. Также в сентябре и октябре можно рассмотреть ОАЭ для путешествия, поскольку в эти месяцы там спадает аномальная жара.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал в пресс-центре НСН, что в этом году Таиланд посетит рекордное количество российских туристов – 1,7 млн человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru