Названы самые популярные места отдыха для россиян в ноябре

Сочи и Крым являются наиболее частыми направлениями для поездок в ноябре у россиян. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте. Также отмечается массовый интерес к поездкам в Санкт-Петербург, Калининград и на курорты Кавказских Минеральных Вод. В этих местах на ноябрьские праздники уже отмечается дефицит мест в отелях. Также популярен отдых в Казани, Алтайском крае и Подмосковье.

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В ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд – с 4-го по 7-ое число. В четверг 4 ноября в стране отмечается День народного единства. В пятницу 5 ноября будет перенос выходного со 2 января. 6 и 7 – суббота и воскресение – обычные выходные дни.

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Фото: sochi.ru
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