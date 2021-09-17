Названы самые популярные места для турпоходов у россиян

Самым популярным направлением для хайкинга у россиян являются Кавказские горы и Урал. Такие данные приводятся в совместном исследовани AliExpress Россия и Aviasales, передают «Известия».

Так, палаточные лагеря чаще всего можно встретить в Приэльбрусье и Дагестане – доля бронирований авиабилетов в эти регионы составила 4%, средняя стоимость билетов в Кавказ в обе стороны осенью составляет 5,5 тысяч рублей. А полет на Урал и обратно обойдется в 5 тысяч.

Также отмечается, что часто в туристические походы ходят по Челябинской и Свердловской областям.

Сообщается, что среди походных товаров спрос больше всего вырос на компасы, а самыми популярными товарами категории стали палки для ходьбы.

Российские горнолыжные курорты станут самыми востребованными в преддверии Нового года, заявила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

