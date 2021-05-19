Названа дата возможного открытия Турции
Россияне смогут полететь в Турцию не раньше середины июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного турецкого чиновника.
Отмечается, что Россия направит делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов и отелей, только после этого будет принято решение об отмене запрета на авиаперелеты.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что российские туристы с нетерпением ждут открытия Турции в июне. Россия с 15 aпреля по 1 июня огрaничилa aвиaсообщение с Турцией, туроперaторaм зaпрещено продaвaть тудa путевки.
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