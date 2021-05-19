Названа дата возможного открытия Турции

Россияне смогут полететь в Турцию не раньше середины июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного турецкого чиновника.

Отмечается, что Россия направит делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов и отелей, только после этого будет принято решение об отмене запрета на авиаперелеты.