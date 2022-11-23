Назван лучший курорт для романтического отдыха
Филиппины получили премию White Awards, став лучшим направлением для романтического отдыха, сообщает пресс-служба представительства Департамента по туризму этой страны в России и СНГ.
Филиппины часто выбирают для путешествий влюбленные пары и будущие молодожены. Также эта страна подойдет для любителей экстремального отдыха, которые могут заняться серфингом на известном споте Cloud 9 в Сиаргао. Те, кто ищет единение с природой, могут исследовать живописные джунгли острова Палаван. Пары, которым нравится более спокойный и умиротворенный отдых, могут провести время на пляжах острова Боракай.
Из Москвы на Филиппины выполняют пересадочные рейсы авиакомпании Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air.
Стоимость путевок на новогодние каникулы в популярные у российских туристов страны снизилась из-за низкого спроса во время мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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