Назван лучший курорт для романтического отдыха

Филиппины получили премию White Awards, став лучшим направлением для романтического отдыха, сообщает пресс-служба представительства Департамента по туризму этой страны в России и СНГ.

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Филиппины часто выбирают для путешествий влюбленные пары и будущие молодожены. Также эта страна подойдет для любителей экстремального отдыха, которые могут заняться серфингом на известном споте Cloud 9 в Сиаргао. Те, кто ищет единение с природой, могут исследовать живописные джунгли острова Палаван. Пары, которым нравится более спокойный и умиротворенный отдых, могут провести время на пляжах острова Боракай.

Из Москвы на Филиппины выполняют пересадочные рейсы авиакомпании Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air.

Стоимость путевок на новогодние каникулы в популярные у российских туристов страны снизилась из-за низкого спроса во время мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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