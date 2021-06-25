Началась массовая аннуляция туров в Краснодарский край
Стало известно о массовой аннуляции туров в Краснодарский край из-за анонсированных властями региона ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Речь идет как о турпакетах, так и бронировании гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери. По данным организации, только на август приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края.
По данным АТОР, туроператоры получат урон, так как будут вынуждены осуществлять возвраты денежных средств туристам. Согласно прогнозу, как минимум 50% туристов может отказаться от поездки в регион.
Генеральный директор Национального туроператора АЛЕАН Илья Уманский считает, что решение властей Кубани принимать только вакцинированных туристов или граждан с ПЦР-тестом «означает конец сезона», так как около 50% туристов, забронировавших туры, просто не успеют сделать прививки.
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