На юге России ждут рекордного турпотока

На юге России фиксируют рост спроса на отдых среди граждан страны, пишут «Известия» со ссылкой на профильные ведомства регионов.

АТОР опровергает резкий рост цен на отдых в РФ после закрытия Турции

Так, в Краснодарском крае сообщили, что за январь–март текущего года приняли на 15% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Там ожидают, что с мая по сентябрь курорты региона примут более 10 млн гостей.

Отмечается, что регион готов принимать туристов со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции.

В свою очередь, в Крыму пообещали постараться обеспечить потребности всех желающих. Там количество туристов, которые отдохнули на полуострове с начала года, уже на 20% превышает показатели рекордного 2019 года.

Ранее Ассоциация туроператоров России не зафиксировала сколько-нибудь значимого тотального среднерыночного повышения цен на отдых внутри страны после закрытия Турции. Об этом на пресс-конференции НСН заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:ОтдыхКраснодарский КрайКрым
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