На юге России ждут рекордного турпотока
На юге России фиксируют рост спроса на отдых среди граждан страны, пишут «Известия» со ссылкой на профильные ведомства регионов.
Так, в Краснодарском крае сообщили, что за январь–март текущего года приняли на 15% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Там ожидают, что с мая по сентябрь курорты региона примут более 10 млн гостей.
Отмечается, что регион готов принимать туристов со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции.
В свою очередь, в Крыму пообещали постараться обеспечить потребности всех желающих. Там количество туристов, которые отдохнули на полуострове с начала года, уже на 20% превышает показатели рекордного 2019 года.
Ранее Ассоциация туроператоров России не зафиксировала сколько-нибудь значимого тотального среднерыночного повышения цен на отдых внутри страны после закрытия Турции. Об этом на пресс-конференции НСН заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
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