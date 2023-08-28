На Ставрополье туристы заплатили 355 миллионов рублей курортного сбора

Курортный сбор на Ставропольском крае за с января по июль этого года превысил 355 миллионов рублей, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

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По его признанию, эта сумма превысила прогнозируемую на 11 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство курортных зон, отметил губернатор.

Владимиров добавил, что в этом году в регионе развиваются 24 туристических объекта, и также призвал сделать сбор постоянным - сейчас он носит экспериментальный характер.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ТуризмСтавропольСтавропольский Край

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