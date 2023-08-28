На Ставрополье туристы заплатили 355 миллионов рублей курортного сбора

По его признанию, эта сумма превысила прогнозируемую на 11 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство курортных зон, отметил губернатор.

Владимиров добавил, что в этом году в регионе развиваются 24 туристических объекта, и также призвал сделать сбор постоянным - сейчас он носит экспериментальный характер.

Ранее в Альянсе турагентств объяснили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» безалкогольное «все включено» в Турции.

