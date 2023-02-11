Океанолог раскрыл секрет защиты своих дредов в Арктике
Российский океанолог Александр Осадчиев, который стал лауреатом президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год, рассказал, как защищал в условиях Арктики свои дреды. По его словам, он носил широкую каску, работая с различными механизмами в ходе арктических исследований.
По его словам, он прятал также волосы под спецодежду.
«Однако есть проблема – поскольку прическа большая, на голову плохо налезает обычная каска, она не застегивается и сваливается с головы. Но у меня есть специальная, именная каска, и пользуюсь только ею. Она с креплением под широкую голову», - цитирует Осадчиева РИА Новости.
Ученый обратил внимание, что в Арктике работают и девушки-ученые, которые также носят длинные волосы. Осадчиев отметил, что вопрос о защите таких причесок довольно стандартный.
Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Осадчиев получил премию за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. Российский ученый получил награду в Кремле от президента России Владимира Путина в среду.
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