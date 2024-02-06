На Международной выставке-форуме «Россия» прошел тематический День туризма

3 февраля на выставке-форуме «Россия» прошел тематический День туризма. В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников.

На пленарной сессии «Почувствуй Россию. Настоящее и будущее внутреннего туризма» эксперты отрасли рассказали о результатах реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Этот проект был инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2021 году.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что поток иностранных туристов в Россию растет, а число поездок внутри страны составило почти 78 миллионов.

«Итоги 2023 года говорят о том, что спрос на внутренний туризм не просто восстановился, а уже превысил доковидный уровень. Мы сегодня говорим о 20% росте, и число поездок составило почти 78 миллионов. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии наращивания предложения», - сказал Чернышенко.

В свою очередь, Максим Решетников отметил, что сама туристическая сфера становится более современной и технологичной, и в ней уже трудятся миллионы человек.

«Сегодня туризм – важная часть экономики регионов и страны в целом. Туризм меняет города, регионы, инфраструктуру, целые отрасли. Помогает развивать малый бизнес. Дает работу миллионам человек. Туризм меняется и сам: становится более современным, технологичным, способным удовлетворить запросы на любой вкус и кошелек», – уточнил он.

Члены правительства обсудили ключевые достижения и меры государственной поддержки, благодаря которым дан новый импульс развития внутреннего туризма.

В мероприятии также приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев, зампред Совета Федерации Инна Святенко, представители региональных органов власти, бизнеса и отраслевых объединений.

