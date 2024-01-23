На Камчатке построят новый горнолыжный курорт

На Камчатке на территории парка «Три вулкана» появится бальнеологический горнолыжный кластер «Сопка Горячая». Строительство начнется в 2024 году.

Для размещения гостей построят более тысячи номеров. Там появится спа-комплекс, музеи и конгресс-центр. Ежегодно курорт сможет принимать до 700 тысяч человек.

В этом году также начнется строительство нового курорта в горнолыжном кластере Сочи. Там организуют единую зону катания, возведут рестораны и гостиницы.

Ранее сообщалось, что в России набрали первую группу из 100 человек для поездки на горнолыжный курорт в КНДР, передает «Радиоточка НСН».

