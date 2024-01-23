Количество ранних бронирований отелей в России на лето выросло в пять раз

Количество ранних бронирований отелей в России на лето выросло в пять раз, сообщили в сервисе «Яндекс Путешествия». В среднем россияне планируют отпуск за 205 дней.

Раньше всего гостиницы на май-август бронировали в Иркутской области, Карелии, Крыму и Краснодарском крае.

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Россияне в 2024 году стали бронировать летние туры за границу на 77% чаще, чем в начале 2023 года, свидетельствуют данные исследования сервиса бронирования Ostrovok.ru. В топ-10 популярных у россиян стран вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Таиланд. Число бронирований россиянами размещений внутри страны в феврале 2024 года выросло более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рудольф Кучеров
ТЕГИ:Российские ТуристыОтели

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