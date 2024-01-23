Количество ранних бронирований отелей в России на лето выросло в пять раз, сообщили в сервисе «Яндекс Путешествия». В среднем россияне планируют отпуск за 205 дней.

Раньше всего гостиницы на май-август бронировали в Иркутской области, Карелии, Крыму и Краснодарском крае.