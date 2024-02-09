На Бали введут новый туристический налог
Налог на туристов — единоразовую оплату «за въезд» — введут на Бали с 14 февраля. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что туроператоров оповестили об изменениях их принимающие партнеры на острове.
«Туристический налог (150000 индонезийских рупий = 9,59 долл. США на человека) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года», – сообщила принимающая сторона компании Space Travel.
Отмечается, что налог можно оплатить онлайн в приложении правительства Бали для иностранных туристов, наличными либо картой в аэропорту Денпасар. По данным АТОР, платеж будет действовать до убытия с территории Индонезии, и туристы смогут выезжать с Бали на соседние острова и не платить повторно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru