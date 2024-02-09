На Бали введут новый туристический налог

Налог на туристов — единоразовую оплату «за въезд» — введут на Бали с 14 февраля. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

Греция ввела новый налог для туристов

Отмечается, что туроператоров оповестили об изменениях их принимающие партнеры на острове.

«Туристический налог (150000 индонезийских рупий = 9,59 долл. США на человека) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года», – сообщила принимающая сторона компании Space Travel.

Отмечается, что налог можно оплатить онлайн в приложении правительства Бали для иностранных туристов, наличными либо картой в аэропорту Денпасар. По данным АТОР, платеж будет действовать до убытия с территории Индонезии, и туристы смогут выезжать с Бали на соседние острова и не платить повторно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ТуристыНалогиИндонезия

Горячие новости

Все новости

партнеры