Число бронирований россиянами отелей в Абхазии на Новый год выросло вдвое

Что касается отдыха за границей, то российские туристы предпочитают Белоруссию, Таиланд, Италию, Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Абхазию, Грузию и Армению. Спрос на проведение каникул за рубежом в этом году вырос на 10%.

Кроме того, спрос на Китай и Японию у российских туристов также увеличился. Эти две страны попали в топ-15 новогодних направлений.

Ранее стало известно, что спрос на новогодние туры в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге достиг рекордных значений, отмечает RT.

