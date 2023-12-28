Число бронирований россиянами отелей в Абхазии на Новый год выросло вдвое

Российские туристы стали вдвое чаще бронировать отели в Абхазии на новогодние праздники в этом году, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис онлайн-бронирований Ostrovok.ru.

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Что касается отдыха за границей, то российские туристы предпочитают Белоруссию, Таиланд, Италию, Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Абхазию, Грузию и Армению. Спрос на проведение каникул за рубежом в этом году вырос на 10%.

Кроме того, спрос на Китай и Японию у российских туристов также увеличился. Эти две страны попали в топ-15 новогодних направлений.

Ранее стало известно, что спрос на новогодние туры в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге достиг рекордных значений, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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