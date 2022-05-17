Москва стала самым популярным среди туристов регионом России
Москва в январе-марте 2022 года стала самым популярным направлением у туристов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
По информации статистического ведомства, за три первых месяца года российские и иностранные туристы совершили 24,1 млн поездок в пределах РФ. На столицу страны пришлись 3,7 млн из них. В пятерку самых популярных направлений вошли Краснодарский край (2 497 105), Ленинградская область (2 062 315), Подмосковье (1 796 154), Санкт-Петербург (1 516 360).
Также туристы выбирали для путешествий Владимирскую область, Татарстан, Тюменскую, Свердловскую и Кемеровскую области.
Менее популярными у путешественников оказались Кабардино-Балкария, Марий Эл, Севастополь, Чечня, Калмыкия, Чукотка. Реже всего туристы посещали Еврейскую автономную область, пишет РИА ФАН.
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