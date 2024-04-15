«Монополия и дефицит отелей»: Отдых в Сочи подорожал на 20% за год

«Дело в том, что в России катастрофическая нехватка отелей четырех-пяти звезд. Их не хватает порядка тысячи от Калининграда до Камчатки. В Турции ситуация иная, там наоборот последние десять лет строятся отели четыре звезды и выше. Если берем отели на побережье, 80% отелей – это четыре звезды и выше. В России 90% - это одна-три звезды. На этом играют, у нас переизбыток в эконом-отелях, они подняли цены на 5-7% по сравнению с прошлым годом. А отели четыре-пять звезд подняли цены на 15-20%, если берем Сочи. Еще играют на том, что в Сочи единственный открытый аэропорт на всем Черноморском побережье. Поэтому сочинские отельеры прекрасно понимают свое монопольное положение на рынке и поднимают цены больше. Сейчас Крым на 30% дешевле, чем Сочи», - рассказал он.

В Турции отели за год подорожали на 5-7%, подчеркнул Мкртчян.

«Что касается Турции, у них достаточно большое количество премиальных отелей. Поэтому там цена растет меньше, чем в Сочи. Турецкие отели добавили в этом году 5-7% от цены», - добавил собеседник НСН.

Перегрузка курортов Сочи достигла критической отметки, при этом каждый год россияне везут туда вирусы со всей страны, заявил ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».

