Минэкономразвития: российские туристы смогут посетить КНР без визы с 14 августа

Со следующей недели российские туристы получат право на безвизовое посещение Китая, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, сообщает РИА Новости.

Китай представит России список туроператоров для безвизовых поездок в течение двух недель

Он отметил, что первая группа китайских туристов в составе 23 человек из города Сиань уже прибыла, в четверг, 10 августа, в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов.

«Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок», - подчеркнул Кондратьев.

По его словам, от китайской стороны уже получено подтверждение о готовности начать прием российских туристов.

Ранее стало известно, что путевки в Китай при безвизовом режиме станут дешевле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВизыКитайРоссийские ТуристыМинэкономразвития

Горячие новости

Все новости

партнеры