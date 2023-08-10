Минэкономразвития: российские туристы смогут посетить КНР без визы с 14 августа
Со следующей недели российские туристы получат право на безвизовое посещение Китая, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что первая группа китайских туристов в составе 23 человек из города Сиань уже прибыла, в четверг, 10 августа, в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов.
«Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок», - подчеркнул Кондратьев.
По его словам, от китайской стороны уже получено подтверждение о готовности начать прием российских туристов.
Ранее стало известно, что путевки в Китай при безвизовом режиме станут дешевле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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