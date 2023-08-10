Минэкономразвития: российские туристы смогут посетить КНР без визы с 14 августа

Он отметил, что первая группа китайских туристов в составе 23 человек из города Сиань уже прибыла, в четверг, 10 августа, в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов.

«Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок», - подчеркнул Кондратьев.

По его словам, от китайской стороны уже получено подтверждение о готовности начать прием российских туристов.

Ранее стало известно, что путевки в Китай при безвизовом режиме станут дешевле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

