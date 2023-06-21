Китай представит России список туроператоров для безвизовых поездок в течение двух недель

Список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Ожидается, что старт таким поездкам будет дан этим летом. Речь идет о путешествиях, которые будут организовывать туроператоры как из России, так и из КНР по межправительственному соглашению.

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Туристический поток из Китая в Москву за первый квартал этого года увеличился в пять раз, если сравнивать с предыдущим годом, заявил ранее председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. По его словам, столицу за указанный период посетило более 25 тысяч китайских гостей. Также в отрасли ожидают, что в июле 2023 года запустится электронная виза.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил, что Россия рассчитывает запустить групповые безвизовые туристические поездки с Китаем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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