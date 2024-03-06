«Мимозовые» туры подготовили в Абхазии к 8 марта
Так называемые «мимозовые» туры организуют в Абхазии специально к Международному женскому дню. Принять в них участие пригласила глава Абхазского союза туризма Анна Калягина.
Формально, речь идёт об акации серебристой, сезон цветения которой начался в республике. Однако народное название у соцветий этого растения – мимоза, хотя она не имеет прямого отношения к аутентичному цветку.
Абхазия – самый крупный экспортёр этих цветов в Россию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный таможенный комитет республики, в этом сезоне уже поставлено более 250 тонн этих растений.
Мимозовый тур предполагает поездку в местечко Амбара в Мюссере, в этнопарк «Апсны» и село Лыхны. В программе – пикник в мимозовом саду с дегустацией чая на плантациях. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации министерства туризма Абхазии, в 2023 году республику с туристическими целями посетили 1,3 миллиона человек из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru