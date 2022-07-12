Милонов: Необходимо создать туристический госсервис для поездок за границу
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать государственный или частно-государственный сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Ростуризма Зарины Догузовой.
Он считает, что такая организация сможет заниматься координацией поездок и размещением туристов на заграничных курортах.
По его мнению, внутренний туризм является «драйвером роста для региональных экономик России». При этом Милонов напомнил, что доля россиян желающих поехать отдыхать заграницу, все еще велика.
В то же время депутат отметил, что из-за ухода западных компаний и сервисов с российского рынка в секторе зарубежного отдыха достаточно перспективно создать новые предприятия по оказанию подобных услуг.
Милонов также подчеркнул, что участие государства в этом процессе являлось бы «жесткой гарантией оказания услуг в полном объеме», а страны для поездок определялись бы по критериям безопасности и дружественности по отношению к россиянам.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас основные российские курорты – это густонаселенные города, а места для отдыха высокого качества необходимо создавать на «чистой земле», что требует серьезных вложений и оценки инфраструктуры.
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