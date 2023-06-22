Индонезия не возобновит безвизовый режим для россиян

Индонезия не будет возобновлять безвизовый режим для граждан 159 государств, в том числе, России, который был приостановлен с началом пандемии коронавируса. О таком решении властей республики объявил министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.

Как пояснил глава Минтуризма в комментарии The Jakarta Post, безвизовые посещения граждан стран из этого списка оказались неэффективными. По словам чиновника, отмена механизма, который позволял приезжим из более чем 100 стран въезжать в Индонезию без визы, не повредит туристической индустрии и даже улучшит качество обслуживания.

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На сегодня безвизовый режим остаётся актуальным в Индонезии только для путешественников из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Между тем, отдых на Мальдивах стал дешевле Турции. О таких пертурбациях ы туристической отрасли рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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