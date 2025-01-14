«Миллион за десять дней»: Турпоток россиян на Мальдивы вырастет на 15% в 2025 году
На дешевый сегмент размещения на Мальдивах приходится менее 3% туристов из России, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Египет, Таиланд и даже ОАЭ не могут заменить российским туристам «лакшери» отдых на Мальдивах, поэтому турпоток в 2025 году вырастет еще на 15%, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Турпоток российских отдыхающих на Мальдивы поставил исторический рекорд в 2024 году — 225 205 визитов, сообщили в Ассоциации туроператоров. Так, число посетивших Мальдивские острова россиян в минувшем году на 7,7% превышает показатели 2023 года. Мкртчян пояснил, что у Мальдив сегодня нет конкурентов.
«Ничего не мешает Мальдивам оставаться популярными, потому что у них сейчас нет конкурентов в люксовом сегменте. Те популярные направления, которые раньше конкурировали с Мальдивами, например, Карибы, Ямайка, Доминикана, Фиджи, этого сейчас ничего у россиян нет. Получается удивительная ситуация, что Мальдивы сконцентрировали на себе весь этот сегмент. При всем уважении к Египту, Таиланду, Кубе и ОАЭ надо сказать, что эти страны близко не могут конкурировать в люксовом сегменте. Мальдивы доступны круглый год, такое вот уникальное направление, что тоже влияет на популярность», - объяснил он.
По его словам, в 2025 году ожидается прирост туристов, несмотря на то, что отдых на десять дней в среднем обходится в миллион рублей на двоих.
«В 2025 году мы ждем еще плюс 15% к 2024 году. Лакшери сегмент – это то, что стоит больше тысячи долларов за номер на двоих без стоимости авиабилетов. Получается миллион рублей на десять дней без билетов. Билеты можно купить в районе 200 тысяч на двоих туда-обратно, это экономический класс. Бизнес-класс стоит, конечно, дороже. Например, на Новый год билеты стоили два миллиона на двоих в обе стороны. На Мальдивах можно найти что-то в районе и 300 долларов за номер, но это будут гостевые домики. Есть домики на Мале и за 10 тысяч рублей в день, но там купаться практически невозможно. На этот сегмент приходится менее 3% туристов из России», - рассказал собеседник НСН.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее сообщил «Радиоточке НСН», что в 2025 году все премиальные отели в Турции повысят стоимость проживания на 10-15% (в евро). При этом он отметил, что 85% российских туристов выбирают турецкие отели в категории «четыре звезды и выше».
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