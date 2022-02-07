«Лягушки и черный бивень»: В России составили рейтинг «отвратительных» сувениров

В рейтинг попали и «отвратительные напитки». В их числе вьетнамское «змеиное вино» и настойки из ядовитых змей, а также кофе «черный бивень», который можно купить в Таиланде. При его приготовлении используются кофейные зерна, предварительно прошедшие через пищеварительный тракт слона.

«Кофейные зёрна извлекают из помёта, но он травяной и не пахнет, потому что слоны вегетарианцы», - отмечается в публикации.

При этом в Японии можно попробовать пиво из этих «слоновьих» кофейных зерен.

В рейтинг также вошли австралийские аксессуары из мошонки кенгуру, ямайские, гаитянские и африканские куклы вуду, итальянские календари с Муссолини, греческие сувениры в форме пениса и «консервированный воздух» Нью-Йорка и Парижа.

