«Лягушки и черный бивень»: В России составили рейтинг «отвратительных» сувениров

Популярный у путешественников сайт Aviasales обнародовал рейтинг «самых отвратительных» сувениров мира.

По данным авторов рейтинга, в Боливии, на «рынке ведьм» в городе Ла-Пас можно купить зародышей ламы или сушеных лягушек. Гостям Таиланда рекомендуют воздержаться от дегустации жареного «скорпиона в шоколаде» и батончиков из насекомых.

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В рейтинг попали и «отвратительные напитки». В их числе вьетнамское «змеиное вино» и настойки из ядовитых змей, а также кофе «черный бивень», который можно купить в Таиланде. При его приготовлении используются кофейные зерна, предварительно прошедшие через пищеварительный тракт слона.

«Кофейные зёрна извлекают из помёта, но он травяной и не пахнет, потому что слоны вегетарианцы», - отмечается в публикации.

При этом в Японии можно попробовать пиво из этих «слоновьих» кофейных зерен.

В рейтинг также вошли австралийские аксессуары из мошонки кенгуру, ямайские, гаитянские и африканские куклы вуду, итальянские календари с Муссолини, греческие сувениры в форме пениса и «консервированный воздух» Нью-Йорка и Парижа.

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ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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