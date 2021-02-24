Пора в Грузию? В АТОР оценили открытие границ

«Безопасность стран для российских туристов в условиях коронавируса у нас оценивает российский МИД и Роспотребнадзор. Грузии нет в списках тех стран, которые эти ведомства не рекомендуют посещать, в отличие от Египта, например», - сказала она.

Ломидзе также напомнила, что прямого авиасообщения с Россией у Грузии нет давно, а потому добираться до нее придется с пересадками через третьи страны.

«Так что вряд ли это коснется массового туризма и туроператорского сегмента, так как прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет и сроки его открытия неясны», - отметила она.

Летом 2019 года в ходе заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на встрече, занял кресло спикера, что вызвало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки. С 8 июля было прекращено прямое авиасообщение с Грузией.

