Пора в Грузию? В АТОР оценили открытие границ

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала о перспективах нового туристического направления.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о расширении списка стран, откуда граждане смогут въехать в республику воздушным путём, сообщает РИА Новости. С 1 марта граждане могут прилететь в Грузию из Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Белоруссии, если у туристов при себе будет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что формальных запретов на поездки российских туристов в Грузию нет.

Россияне с отрицательным тестом на COVID-19 с 1 марта смогут посещать Грузию

«Безопасность стран для российских туристов в условиях коронавируса у нас оценивает российский МИД и Роспотребнадзор. Грузии нет в списках тех стран, которые эти ведомства не рекомендуют посещать, в отличие от Египта, например», - сказала она.

Ломидзе также напомнила, что прямого авиасообщения с Россией у Грузии нет давно, а потому добираться до нее придется с пересадками через третьи страны.

«Так что вряд ли это коснется массового туризма и туроператорского сегмента, так как прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет и сроки его открытия неясны», - отметила она.

Летом 2019 года в ходе заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на встрече, занял кресло спикера, что вызвало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки. С 8 июля было прекращено прямое авиасообщение с Грузией.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГрузияМайя Ломидзе
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