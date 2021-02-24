Россияне с отрицательным тестом на COVID-19 с 1 марта смогут посещать Грузию
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о расширении списка стран, откуда граждане смогут въехать в республику воздушным путём, сообщает РИА Новости.
По его словам, с 1 марта граждане могут прилететь в Грузию из Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. Гарибашвили добавил, что при себе необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Премьер добавил, что сухопутные границы Грузии пока останутся закрытыми для туристов.
Ранее Гарибашвили, по решению грузинского парламента, возглавил новый состав правительства Грузии, сообщает РИА ФАН. Освободившийся пост министра обороны занял Джуаншер Бурчуладзе, а главой министерства регионального развития стал Ираклий Карселадзе.
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