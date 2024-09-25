«Лихорадка и малярия»: Россиянам дали советы перед посещением экзотических стран
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что прививки сегодня не являются обязательными, но некоторые регионы Африки опасны из-за комаров.
Для поездки в Зимбабве делать прививки необязательно, сегодня есть специальные таблетки, которые могут защитить туристов от малярии, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Проект соглашения между Россией и Зимбабве о введении безвизового режима находится на рассмотрении у африканской стороны, страны могут подписать документ в ноябре, рассказал «Известиям» глава российской дипмиссии в Хараре Николай Красильников. Арутюнов рассказал, что россияне не сталкивались с какими-либо проблемами в странах Африки.
«Прививки сегодня не являются обязательными. Раньше в Африке были две проблемы – малярия и желтая лихорадка. От желтой лихорадки надо делать прививку, раньше считалось, что она действует десять лет. Потом прислали памятку, например, лично мне, что антитела сохраняются на всю жизнь, один раз делаешь и все – защищен», - отметил он.
По его словам, против малярии обычно принимаются таблетки, достаточно принять таблетку за неделю до посещения этих мест, во время посещения и через неделю после.
«Что касается малярии, это зависит от мест посещения. В Зимбабве эта прививка необязательная, но в некоторых странах континента есть такая необходимость. Это там, где вы близко находитесь к стоячей воде, где есть возможность малярийным комарам откладывать яйца и угроза укуса. Против малярии обычно принимаются таблетки, достаточно принять таблетку за неделю до посещения этих мест, во время посещения и через неделю после. Ничего трагичного в этом нет. Зимбабве в этом смысле не является опасной зоной, обязательного требования нет. Мы больше десятка лет туда посылаем туристов, никаких осложнений ни у кого не было», - рассказал собеседник НСН.
Вспышка гепатита в основном возникает в тех регионах, где неблагополучная ситуация с водой и пищей, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».
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