Курорты Кубани приняли за новогодние праздники более 450 тысяч отдыхающих

Он отметил, что гостиницы Черноморского побережья были заполнены на 68%, степной зоны и предгорий - на 58%, Азовского побережья - на 19%. По словам Зарицкого, самыми востребованными у туристов стали Анапа, Сочи, Геленджик, Новороссийск, а также Апшеронский, Мостовский и Лабинский районы.

Ранее сообщалось, что более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники. По словам мэра города Алексея Копайгородского, по итогам 2023 года курорт посетили 7,6 миллиона путешественников, передает «Радиоточка НСН».

