Курорты Кубани приняли за новогодние праздники более 450 тысяч отдыхающих

Свыше 450 тысяч туристов провели новогодние праздники в 2024 году на курортах Краснодарского края, турпоток в этот период увеличился почти на 7% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

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Он отметил, что гостиницы Черноморского побережья были заполнены на 68%, степной зоны и предгорий - на 58%, Азовского побережья - на 19%. По словам Зарицкого, самыми востребованными у туристов стали Анапа, Сочи, Геленджик, Новороссийск, а также Апшеронский, Мостовский и Лабинский районы.

Ранее сообщалось, что более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники. По словам мэра города Алексея Копайгородского, по итогам 2023 года курорт посетили 7,6 миллиона путешественников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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