Нижний Новгород стал самым безопасным городом России в 2023 году

Нижний Новгород стал самым безопасным городом России в 2023 году, «индекс преступности» публикует сервис Numbeo.

Так, индекс безопасности в городе составляет 71,1, у Москвы показатель 63,7, а у Санкт-Петербурга — 60,7. Нижний Новгород занял 63 место по уровню безопасности среди 352 крупных городов мира.

Лидеры рейтинга – города Объединенных Арабских Эмиратов: Рас-эль-Хайма, Аджман и Абу Даби. Самым опасным городом мира эксперты назвали Каракас.

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Ранее Москва вошла в топ-10 самых культурных городов мира, российская столица заняла первое место в рейтинге мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, Москва заняла седьмую строчку в категории «Культурная жизнь» рейтинга Global Cities Index 2023. Всего в списке 156 крупнейших городов.

В общем зачете Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21 место, отметил Собянин. Мегаполисы соревнуются по 29 показателям в таких направлениях, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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