АТОР: Спрос на горнолыжные курорты Европы среди россиян вырос до 80%
В этом сезоне спрос на горнолыжные курорты Европы среди россиян вырос до 80%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туроператоры фиксируют рост продаж во Францию, Италию, Австрию и Швейцарию. Наименьший прирост в 25% отмечается во Франции, больше всего россиян в этом году отправились в Италию и Швейцарию.
В отрасли отмечают, что показатели далеки от цифр 2019 года, но прирост в 2025 году значительный с учетом получения визы и цен на курортах Европы.
Самыми популярными у россиян местами для горнолыжного отдыха в начале 2025 года стали курорты Северного Кавказа, Мурманской и Кемеровской областей. Так, по данным сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», 80% любителей горнолыжного отдыха в этом году выбирают внутренние направления.
Самыми популярными курортами там назвали «Шерегеш» в Кемеровской области, «Розу Хутор» и «Красную Поляну» в Сочи, а также «Архыз» в Карачаево-Черкесии. При этом 17% от внутренних бронирований приходится на Сочи, где находятся сразу три популярных курорта: «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром», передает «Радиоточка НСН».
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