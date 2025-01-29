АТОР: Спрос на горнолыжные курорты Европы среди россиян вырос до 80%

В отрасли отмечают, что показатели далеки от цифр 2019 года, но прирост в 2025 году значительный с учетом получения визы и цен на курортах Европы.

Самыми популярными у россиян местами для горнолыжного отдыха в начале 2025 года стали курорты Северного Кавказа, Мурманской и Кемеровской областей. Так, по данным сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», 80% любителей горнолыжного отдыха в этом году выбирают внутренние направления.

Самыми популярными курортами там назвали «Шерегеш» в Кемеровской области, «Розу Хутор» и «Красную Поляну» в Сочи, а также «Архыз» в Карачаево-Черкесии. При этом 17% от внутренних бронирований приходится на Сочи, где находятся сразу три популярных курорта: «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром», передает «Радиоточка НСН».

