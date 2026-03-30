Официальный безвизовый режим с Китаем в разы увеличил потоки туристов из России, так будет и в случае с Индией, при этом цены не вырастут, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Россия передала Индии проекты соглашений о безвизовом режиме для туристических групп от трех человек на срок до 21 дня, сообщили в Минэкономразвития РФ. Введение безвиза с такими условиями увеличит спрос на поездки в Индию, но бума не вызовет, считают эксперты. Впрочем, в 2025 году даже при наличии разрешений на въезд турпоток между странами вырос на 15%, пишут «Известия». Арутюнов рассказал, как это отразится на турпотоке.